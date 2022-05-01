Андрей Орловский: «Хочу извиниться перед всеми, кого разочаровал мой бой с Колльером»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе прокомментировал победу над Джейком Колльером на UFC Vegas 53.

«Эта победа много для меня значит, но я и мои тренеры боялись. В интервью перед боем я говорил, что мне нужно придерживаться плана на бой, однако на 99% я его не выполнил. Так что я крайне разочарован.

Я был очень обеспокоен, когда первый судья отдал все три раунда Джейку. Это было пи-пи-пи.

Это был вообще непростой бой. Джейк стал первым соперником за последние четыре или пять моих последних боев, кто смог сделать мне рассечение. Желаю ему удачи в будущем.

Хочу извиниться перед всеми, кого я сегодня разочаровал. Впереди у нас с тренером очень много работы над ошибками», – сказал Орловский.

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