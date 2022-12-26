ФБР расследует возможный договорной бой в UFC (ESPN)

Теги происшествия UFC Бокс/MMA/UFC

ФБР присоединилось к расследованию исхода поединка на турнире UFC Fight Night 214 между Дэрриком Миннером и Шаиланом Нурданбеком, который состоялся в ночь на 6 ноября.

Миннер проиграл техническим нокаутом (травма ноги и остановка врачом) уже на 77-й секунде первого раунда.

ESPN утверждает, что за несколько часов до боя получил сведения о том, что клиент одной из букмекерских компаний поставил большую сумму денег на поеду Нурданбека в первой пятиминутке.

В связи с этим Атлетическая комиссия штата Невада продлила отстранение Миннера и его тренера Джеймса Краузе.

В сети появилась запись допроса Колби после нападения Масвидаля: «После удара он сказал: «Ты не должен был говорить о моих детях»

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3 комментария

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B_Boris
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Гейджи напрягся)
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HOCKEYFAN13
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У кого-то ставка сгорела 😂
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bobunsky
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А расследовать судейские карточки 282 турнира они не хотят?
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