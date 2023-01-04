Александр Емельяненко: «Ни дня без спорта»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в телеграм-канале видео из спортзала в Дубае. «Ни дня без спорта», – сказал Емельяненко за тренажером.

Ранее он опубликовал видео, в котором на пляже раскидывал землю, которую привез из России.

Емельяненко обратился к подписчикам: «Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми»

Емельяненко прочитал стихотворение: «Есть люди как люди, есть ##### как #####. Поэзия»

2 комментария

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Vasyamarch91
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У меня появилась новая мечта - устроиться маркетологом Емельяненко.
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Maksat Yakubow
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Ни дня без спирта хотел сказать.
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