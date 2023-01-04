Александр Емельяненко: «Ни дня без спорта»

Боец смешанных единоборств выложил в телеграм-канале видео из спортзала в Дубае. «Ни дня без спорта», – сказал Емельяненко за тренажером.

Ранее он опубликовал видео, в котором на пляже раскидывал землю, которую привез из России.

Емельяненко обратился к подписчикам: «Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми»

Емельяненко прочитал стихотворение: «Есть люди как люди, есть ##### как #####. Поэзия»