Емельяненко прочитал стихотворение: «Есть люди как люди, есть ##### как #####. Поэзия»

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал в соцсетях видео, на котором он зачитывает небольшой стих.

«Есть тети как тети, есть дяди как дяди.

Есть люди как люди, есть ##### [непорядочные люди] как ##### [непорядочные люди].

Но в жизни бывает порой по-другому: есть тети как дяди, есть дяди как тети.

Есть люди как ##### [непорядочные люди], есть ##### [непорядочные люди] как люди.

Поэзия», – заключил боец.

Хрюнов – об апелляции команды Емельяненко: «Когда я выходил в октагон, мне казалось, что победил Александр»