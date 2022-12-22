Емельяненко прочитал стихотворение: «Есть люди как люди, есть ##### как #####. Поэзия»
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал в соцсетях видео, на котором он зачитывает небольшой стих.
«Есть тети как тети, есть дяди как дяди.
Есть люди как люди, есть ##### [непорядочные люди] как ##### [непорядочные люди].
Но в жизни бывает порой по-другому: есть тети как дяди, есть дяди как тети.
Есть люди как ##### [непорядочные люди], есть ##### [непорядочные люди] как люди.
Поэзия», – заключил боец.
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