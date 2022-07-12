Дональд Серроне дал совет бойцам: «Драться, драться и еще раз драться. С кем угодно, не выбирать соперников»

Бывший боец UFC Дональд Серроне, недавно завершивший карьеру, дал совет спортсменам после ухода из спорта.

«Я всем говорю драться со всеми: драться, драться и еще раз драться. С кем угодно, не выбирать соперников.

Нельзя сделать это своим девизом, а потом отказаться от этого. Когда я взрослел, я всегда был готов драться без остановки.

У моих менеджеров была самая легкая работа на свете. Мне говорили: «У тебя бой на следующей неделе». Здорово, погнали. С кем? Мне все равно. Следующий, следующий, следующий.

Сейчас много парней пытаются подбирать себе оппонентов, выбрать правильный бой. Причем, это делают обе стороны.

Я все же настаиваю — надо драться как можно больше», – сказал Серроне.

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