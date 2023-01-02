Стерлинг – о выпадах Веры: «Он пишет дерьмо про меня в сети, но при встрече ведет себя дружелюбно. Это странно»

Чемпион UFC в легчайшем весе прокомментировал слова . Ранее эквадорец заявил, что Стерлинг доминирует в дивизионе из-за преимущества в весе перед оппонентами.

«Я не знаю, что у него в голове, и действительно ли я ему не нравлюсь. Я не знаю и мне все равно. Он выкидывает эти словесные удары и это круто для него, потому что он хочет получить бой.

Он хочет драться, а в такой ситуации соперники обычно перестают нравиться друг другу. Ладно, мы не лучшие друзья и не тренируемся вместе.

Но что мне не нравится и что я нахожу странным, так это то, что с одной стороны он говорит и пишет дерьмо в мой адрес в Интернете, а при личной встрече старается быть дружелюбным. Чувак, это странно. Я не понимаю, какую личность он хочет из себя изобразить», – сказал Стерлинг.

Стерлинг – о тренировках с Крузом: «Если я не дерусь с легендами, то хочу учиться у них»