Патрики Фрейре: «В следующем году будет Гран-при в легком весе. Я верну себе титул и заберу денежный приз»
Экс-чемпион Bellator в легком весе Патрики Фрейре обратился к болельщикам после поражения от Усмана Нурмагомедова.
«Мои поздравления, Усман, у тебя большой талант. В пятницу в клетке я был слишком осторожен, что мне совсем не свойственно.
Я никак не мог начать давить на газ. Но такого больше не повторится.
В следующем году будет Гран-при в легком весе. Я верну себе титул и заберу денежный приз. Запомните мои слова», – сказал «Питбуль».
На Bellator 288 Фрейре проиграл Нурмагомедову единогласным решением судей.
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