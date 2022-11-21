Патрики Фрейре: «В следующем году будет Гран-при в легком весе. Я верну себе титул и заберу денежный приз»

Экс-чемпион Bellator в легком весе обратился к болельщикам после поражения от .

«Мои поздравления, Усман, у тебя большой талант. В пятницу в клетке я был слишком осторожен, что мне совсем не свойственно.

Я никак не мог начать давить на газ. Но такого больше не повторится.

В следующем году будет Гран-при в легком весе. Я верну себе титул и заберу денежный приз. Запомните мои слова», – сказал «Питбуль».

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