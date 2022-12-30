Артем Резников: «У Вартаняна длинная шея, мне это нравится»
Казахстанский боец Артем Резников поделился ожиданиями от боя с Эдуардом Вартаняном в финале Гран-при легковесов ACA, который состоится в 2023 году.
«Что я заметил, когда стоял с Вартаняном на дуэли взглядов? Что у него длинная шея, и мне это нравится. Почти как у Андрея Кошкина.
Я верю, что наш бой состоится, потому что на кону большой гонорар. Там даже за выход большие деньги платят. Можно выйти, проиграть, и получить хорошие деньги», – сказал Резников.
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