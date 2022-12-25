Резников обошел Пимблетта и Исмагулова в списке лучших бойцов легкого веса

Теги UFC Bellator ACA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Пэдди Пимблетт Спорт Казахстана

Известный сайт fightmatrix обновил рейтинг Артема Резникова после его досрочной победы над Андреем Кошкиным в рамках полуфинала гран-при АСА.

Благодаря этой победе Артем улучшил свой рейтинг на 31 позицию, обогнав ряд бойцов Bellator и UFC, в том числе британца Пэдди Пимблетта, Дамира Исмагулова и других.

В финале гран-при Резников встретится с Эдуардом Вартаняном.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет

В 1999-м Аргентина отскочила в матче с Казахстаном: единственный гол в матче забил Камбьяссо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий