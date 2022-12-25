Резников обошел Пимблетта и Исмагулова в списке лучших бойцов легкого веса

Известный сайт fightmatrix обновил рейтинг Артема Резникова после его досрочной победы над Андреем Кошкиным в рамках полуфинала гран-при АСА.

Благодаря этой победе Артем улучшил свой рейтинг на 31 позицию, обогнав ряд бойцов Bellator и UFC, в том числе британца Пэдди Пимблетта, Дамира Исмагулова и других.

В финале гран-при Резников встретится с Эдуардом Вартаняном.

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