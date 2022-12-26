Резников отреагировал на слова Исмагулова: «На себе испробовал»

Теги UFC MMA ACA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Дамир Исмагулов опубликовал пост с фотографиями с боя против Армана Царукяна с цитатой Мухаммеда Али:

«Если не хватает сил победить, пусть хватит гордости не сдаться». Другой казахстанский боец Артем Резников, одержавший победу в полуфинале гран-при АСА поддержал Дамира: «Братуха на себе испробовал каково выйти больным! Как я тебя понимаю!» Исмагулов свой последний бой проиграл россиянину Арману Царукяну единогласным решением судей, выйдя на поединок с симптомами болезни.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет

В 1999-м Аргентина отскочила в матче с Казахстаном: единственный гол в матче забил Камбьяссо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий