Резников отреагировал на слова Исмагулова: «На себе испробовал»

Дамир Исмагулов опубликовал пост с фотографиями с боя против Армана Царукяна с цитатой Мухаммеда Али:

«Если не хватает сил победить, пусть хватит гордости не сдаться». Другой казахстанский боец Артем Резников, одержавший победу в полуфинале гран-при АСА поддержал Дамира: «Братуха на себе испробовал каково выйти больным! Как я тебя понимаю!» Исмагулов свой последний бой проиграл россиянину Арману Царукяну единогласным решением судей, выйдя на поединок с симптомами болезни.

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