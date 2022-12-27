Бадаев сравнил Резникова и Махачева: «Как минимум, Исламу будет тяжело»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в интервью «Разборочная с Махно» сравнил навыки в борьбе Артема Резникова и Ислама Махачева:

«Считаю, что Артем бы создал Исламу проблемы в борьбе, у него борьба на элитном уровне, он переводит всех, с кем дерется и в бою с Махачевым он бы тоже был успешен. Как минимум, Исламу было бы тяжело с ним».

Резников выиграв Андрея Кошкина вышел в финал гран-при АСА.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет

В 1999-м Аргентина отскочила в матче с Казахстаном: единственный гол в матче забил Камбьяссо