Сехудо почтил память российского борца Кудухова: «Спасибо за прекрасные воспоминания, которые ты оставил»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе почтил память российского борца Бесика Кудухова, со дня смерти которого накануне исполнилось 9 лет.

«Светлая память моему величайшему сопернику Бесику Кудухову. Спасибо за прекрасные воспоминания, которые ты оставил борцовскому сообществу», – написал Сехудо в соцсетях.

Четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый и серебряный призер Олимпиад погиб 29 декабря 2013-го в автокатастрофе на федеральной трассе под Армавиром, на момент смерти россиянину было 27 лет.

Сехудо про бой с Двалишвили: «Я – Мераб, помноженный на десять. Он представляет угрозу для всех, кроме меня»

Сехудо хочет драться с О’Мэлли после победы над Стерлингом: «Жди, когда папочка вернется»