Сехудо почтил память российского борца Кудухова: «Спасибо за прекрасные воспоминания, которые ты оставил»

Теги UFC MMA Бесик Кудухов Генри Сехудо Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо почтил память российского борца Бесика Кудухова, со дня смерти которого накануне исполнилось 9 лет.

«Светлая память моему величайшему сопернику Бесику Кудухову. Спасибо за прекрасные воспоминания, которые ты оставил борцовскому сообществу», – написал Сехудо в соцсетях.

Четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый и серебряный призер Олимпиад погиб 29 декабря 2013-го в автокатастрофе на федеральной трассе под Армавиром, на момент смерти россиянину было 27 лет.

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2 комментария

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Был школьником, Бесик у нас тренировался в Краснодаре на стадионе Кубань.
Светлая память большому чемпиону.
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Валерий Бутов
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