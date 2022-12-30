Сехудо о проведении боя Рахмонов – Чимаев: «Это отличный бой»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо выссказался о проведении боя между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым:

«Да, вы хотите раскрутить их, я это понимаю. Но эта весовая категория забита под завязку. Чимаеву все равно нужно пройти Рахмонова или Колби Ковингтона. Так что это будет то же самое. Поэтому я не прочь увидеть, как Хамзат выйдет на бой. К тому же ему нужен вызов, никто не хочет с ним драться. Этот турнир состоится через пару недель. Я считаю, что это отличный бой», — сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Шавкат должен был провести бой с Джеффом Нилом 15 января, но американец снялся с боя.

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