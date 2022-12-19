Дмитрий Пирог был задержан во время просмотра финала ЧМ-2022 (Baza)

Бывший чемпион мира в среднем весе был задержан во время просмотра финального матча чемпионата мира по футболу.

Как сообщает телеграм-канал Baza, российский боксер, также являющийся депутатом «Единой России», был задержан в аэропорту Пулково за оскорбление полицейского. Пирог, смотревший матч Аргентина – Франция вместе с друзьями, отказался оплачивать счет в ресторане на сумму 20 тысяч рублей, после чего была вызвана полиция.

После беседы с полицейскими Пирог был задержан за оскорбления.

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