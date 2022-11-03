Бывшего боксера-тяжеловеса Гогича обвиняют в обороте 22 тонн кокаина

Бывшего претендента на титул чемпиона Германии по версии BDB в тяжелом весе Горана Гогича (21-4-2, 14 КО) обвинили в участии в контрабанде партии кокаина на сумму более 1 млрд долларов.

Гогичу предъявлено обвинение в надзоре за операцией по контрабанде, в ходе которой в 2019-м с грузовых судов было изъято 22 тонны кокаина. Наркотик предположительно перевозился из Колумбии через США в Европу.

43-летнего черногорца задержали при попытке вылететь в Цюрих из Майами. Гогич не признает вину. Ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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