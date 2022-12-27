Бигфут Сильва 9 марта подерется с Хаимом Гозали на турнире Brave

Теги MMA тяжелый вес (MMA) Антонио Сильва Brave Combat Federation Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Антонио «Бигфут» Сильва анонсировал свой следующий бой.

9 марта на турнире лиги Brave бразилец подерется с 49-летним Хаимом Гозали.

«Всем привет, теперь это официально. Я подписал контракт на бой 9 марта в лиге Brave против Хаима Гозали. Я так этому рад. Скоро увидимся», – написал Бигфут.

«Легенда против Легенды. Потрясающий бой в Израиле! Легенда UFC Сильва против легенды Bellator Гозали… Фанатов ждет жестокая война внутри клетки», – написали в промоушене.

43-летний Сильва проиграл семь поединков подряд. В июне бразилец был нокаутирован во втором раунде Олегом Поповым в рамках MMA Series 53.

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