Камил Гаджиев – о Вячеславе Дацике: «Это, по сути, лицо единоборств в России»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил роль в российских ММА.

«Кто приходит мне первым в голову, когда говорят о единоборствах в России? Дацик. Это, по сути, лицо единоборств в России.

Мы же сейчас не обсуждаем самого лучшего или самого популярного бойца. Кто у нас на слуху, кто больше дерется, кого больше обсуждают?

Про кого больше всех говорят и чаще всех показывают, есть мнение, что это Слава Дацик. Получается, он сегодня как бы ассоциируется с лицом единоборств в России», – сказал Камил.

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