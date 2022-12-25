Гаджи Автомат против Слащинина, Асбаров – Шойгрин и другие бои на Hardcore Boxing в Москве
25 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве пройдет заключительный турнир года Hardcore Boxing.
В главном событии вечера подерутся Гаджи «Автомат» Наврузов и Тимур «Витязь» Слащинин.
Основной кард:
Сослан Асбаров VS Джоэл Джон Шойгрин;
Самат Абдырахманов VS Элвин Леон Брито;
Хайбула Мусалов VS Джон Майкл Эскабоза.
Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Главный бой стартует не раньше 01:00. Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал НТВ.
Стадионный турнир Hardcore Boxing 25 декабря покажут в прямом эфире Вконтакте
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