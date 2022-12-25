Гаджи Автомат против Слащинина, Асбаров – Шойгрин и другие бои на Hardcore Boxing в Москве

25 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве пройдет заключительный турнир года Hardcore Boxing.

В главном событии вечера подерутся Гаджи «Автомат» и Тимур «Витязь» Слащинин.

Основной кард:

Сослан Асбаров VS Джоэл Джон Шойгрин;

Самат Абдырахманов VS Элвин Леон Брито;

Хайбула Мусалов VS Джон Майкл Эскабоза.

Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Главный бой стартует не раньше 01:00. Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал НТВ.

Стадионный турнир Hardcore Boxing 25 декабря покажут в прямом эфире Вконтакте