Гаджи Автомат против Слащинина, Асбаров – Шойгрин и другие бои на Hardcore Boxing в Москве

Теги MMA Гаджи Наврузов Тимур Слащинин Самат Абдырахманов Сослан Асбаров Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

25 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве пройдет заключительный турнир года Hardcore Boxing.

В главном событии вечера подерутся Гаджи «Автомат» Наврузов и Тимур «Витязь» Слащинин.

Основной кард:

Сослан Асбаров VS Джоэл Джон Шойгрин;

Самат Абдырахманов VS Элвин Леон Брито;

Хайбула Мусалов VS Джон Майкл Эскабоза.

Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Главный бой стартует не раньше 01:00. Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал НТВ.

Стадионный турнир Hardcore Boxing 25 декабря покажут в прямом эфире Вконтакте

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