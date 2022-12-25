Магомед Исмаилов о победе Резникова: «Когда я подумал, что у него проблемы, он закрыл вопрос»

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов на своей странице в инстаграм разместил видео с переживаниями во время полуфинала гран-при АСА Артем Резников – Андрей Кошкин с подписью:

«Когда я уже подумал, что у него проблемы, он закрыл вопрос. Артем, поздравляю!»

Резников одержал победу приемом «север-юг» во втором раунде.

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