Чимаев – о победе сына Кадырова в АСА: «Поздравляю моего дорогого БРАТА! «Ахмат» – сила!»
Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев обратился к Эли Кадырову, легковесу ACA и сыну Рамзана Кадырова, который с победы дебютировал в профессиональных ММА.
«От всей души поздравляю моего дорогого БРАТА, внука первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, представителя республиканского спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырова с яркой победой в турнире АСА 150!
Дебютируя в ММА в поединке с Исламом Акбаровым в Москве, Эли продемонстрировал отличные бойцовские качества и волю к победе, отправив своего соперника [в технический нокаут] в первом раунде.
Искренне желаю Эли крепкого здоровья, дальнейших успехов в спорте! «Ахмат» – сила!» – написал Хамзат в соцсетях.
Эли Кадыров – о дебюте в АСА: «Было сложно выходить, учитывая то колоссальное давление»
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