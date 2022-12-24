Чимаев – о победе сына Кадырова в АСА: «Поздравляю моего дорогого БРАТА! «Ахмат» – сила!»

Теги UFC ACA Хамзат Чимаев Эли Кадыров Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев обратился к Эли Кадырову, легковесу ACA и сыну Рамзана Кадырова, который с победы дебютировал в профессиональных ММА.

«От всей души поздравляю моего дорогого БРАТА, внука первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, представителя республиканского спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырова с яркой победой в турнире АСА 150!

Дебютируя в ММА в поединке с Исламом Акбаровым в Москве, Эли продемонстрировал отличные бойцовские качества и волю к победе, отправив своего соперника [в технический нокаут] в первом раунде.

Искренне желаю Эли крепкого здоровья, дальнейших успехов в спорте! «Ахмат» – сила!» – написал Хамзат в соцсетях.

Эли Кадыров – о дебюте в АСА: «Было сложно выходить, учитывая то колоссальное давление»

Видео нокаута в победном бою Эли Кадырова

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6 комментариев

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Адмирал МакКряк
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Ахмат - чай, Чимаев - 🐓
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Мага осторожный
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Ответ алексей бабенко
сколько рамзанка занес сопернику, интересно
Думаю там чисто по брацки попросили, чтобы на бутылке сопернику не сидеть
+2
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Abdul Aziz
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Дорогой брат, внук Ахмат , сын Рамзана ,брат Адама ,если одним словом просто Эли
Сын Пелея😁
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алексей бабенко
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сколько рамзанка занес сопернику, интересно
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уличный иуда
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Молодец, хорошая речь, вылизано до блеска, грязи не видно. Держи грамоту с медалькой, и новенький мерседес у входа прихватить не забудь
+6
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Azamat Abdukadyroff
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Дорогой брат, внук Ахмат , сын Рамзана ,брат Адама ,если одним словом просто Эли
+3
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+3
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