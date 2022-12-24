Чимаев – о победе сына Кадырова в АСА: «Поздравляю моего дорогого БРАТА! «Ахмат» – сила!»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев обратился к Эли Кадырову, легковесу и сыну Рамзана Кадырова, который с победы дебютировал в профессиональных ММА.

«От всей души поздравляю моего дорогого БРАТА, внука первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, представителя республиканского спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырова с яркой победой в турнире АСА 150!

Дебютируя в ММА в поединке с Исламом Акбаровым в Москве, Эли продемонстрировал отличные бойцовские качества и волю к победе, отправив своего соперника [в технический нокаут] в первом раунде.

Искренне желаю Эли крепкого здоровья, дальнейших успехов в спорте! «Ахмат» – сила!» – написал Хамзат в соцсетях.

Эли Кадыров – о дебюте в АСА: «Было сложно выходить, учитывая то колоссальное давление»

Видео нокаута в победном бою Эли Кадырова