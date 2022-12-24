Президент АСА – о дебюте сына Кадырова: «Почему нам нельзя в пику UFC подписать 16-летнего бойца?»

Президент лиги АСА Алексей Яценко прокомментировал дебют 16-летнего сына Рамзана Кадырова Эли, который одержал победу над Исламом Акбаровым (технический нокаут в 1-м раунде).

«Я думаю, что еще один бой возможен. Как получилось организовать? Ну было решено! Почему UFC можно организовывать бои и подписывать 17-летних бойцов, а нам нельзя в пику UFC подписать 16-летнего бойца и провести его бой?» – сказал Яценко.

Эли Кадыров – о дебюте в АСА: «Было сложно выходить, учитывая то колоссальное давление»

Чимаев – о победе сына Кадырова в АСА: «Поздравляю моего дорогого БРАТА! «Ахмат» – сила!»