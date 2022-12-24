Президент АСА – о дебюте сына Кадырова: «Почему нам нельзя в пику UFC подписать 16-летнего бойца?»

Теги UFC Алексей Яценко ACA Эли Кадыров Бокс/MMA/UFC

Президент лиги АСА Алексей Яценко прокомментировал дебют 16-летнего сына Рамзана Кадырова Эли, который одержал победу над Исламом Акбаровым (технический нокаут в 1-м раунде).

«Я думаю, что еще один бой возможен. Как получилось организовать? Ну было решено! Почему UFC можно организовывать бои и подписывать 17-летних бойцов, а нам нельзя в пику UFC подписать 16-летнего бойца и провести его бой?» – сказал Яценко.

Эли Кадыров – о дебюте в АСА: «Было сложно выходить, учитывая то колоссальное давление»

Чимаев – о победе сына Кадырова в АСА: «Поздравляю моего дорогого БРАТА! «Ахмат» – сила!»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Весь день это постить будут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DHermes
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если вашими правилами разрешено, то почему бы и нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий