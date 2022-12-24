Эли Кадыров – о дебюте в АСА: «Было сложно выходить, учитывая то колоссальное давление»

Теги легкий вес (MMA) ACA Эли Кадыров Бокс/MMA/UFC

Эли Кадыров, легковес АСА и сын главы Чечни Рамзана Кадырова, поделился мыслями о победе в дебютном поединке в профессиональных ММА.

16-летний Кадыров победил Ислама Акбарова, еще одного дебютанта. Судья в клетке остановил поединок в первом раунде, назначив технический нокаут.

«Честно говоря, ничего не помню. Все было так быстро, я даже не заметил. Но после первого нокдауна подумал, что поединок завершится в первом раунде.

Я был очень заряжен, хотя было сложно выходить, учитывая то колоссальное давление, которое лежало на моих плечах», – сказал Кадыров-младший.

Видео нокаута в победном бою Эли Кадырова

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6 комментариев

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Андрей Самойлов
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Всё ещё впереди Бро!
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Арни Терминатор
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29:0 под угрозой уже)))
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Костя Кот
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Не только ты был заряжен! Все вокруг, особенно судья
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уличный иуда
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Ответ Легенда питерского Зенита
Талантливый парень. Далеко пойдёт
Открою тебе секрет. Там далеко, не всегда папины деньжата помогают
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Легенда питерского Зенита
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Талантливый парень. Далеко пойдёт
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DHermes
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Знаю на кого ставить в его следующем бою
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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