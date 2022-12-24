Эли Кадыров – о дебюте в АСА: «Было сложно выходить, учитывая то колоссальное давление»

Эли Кадыров, легковес АСА и сын главы Чечни Рамзана Кадырова, поделился мыслями о победе в дебютном поединке в профессиональных ММА.

16-летний Кадыров победил Ислама Акбарова, еще одного дебютанта. Судья в клетке остановил поединок в первом раунде, назначив технический нокаут.

«Честно говоря, ничего не помню. Все было так быстро, я даже не заметил. Но после первого нокдауна подумал, что поединок завершится в первом раунде.

Я был очень заряжен, хотя было сложно выходить, учитывая то колоссальное давление, которое лежало на моих плечах», – сказал Кадыров-младший.

Видео нокаута в победном бою Эли Кадырова