Резников о бое Рахмонов – Чимаев: «Этот поединок будет смотреть весь СНГ»

Казахстанский боец АСА Артем Резников высказался о возможности боя Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева:

«Конечно, этот бой имеет смысл. Этот поединок будет смотреть весь СНГ, Шавкат сейчас стал известным. Честно сказать, что казахстанских бойцов мало знают даже в России, а Шавката знают все. Прогноз давать не честно с моей стороны, я однозначно буду болеть за Рахмонова, поэтому не буду объективен».

Ближайший свой бой Рахмонов проведет в начале года против Джеффа Нила.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Меньше креатива и голов: как отсутствие Юго Видмона повлияло на игру «Актобе»

😍 Певица Луина сотрудничала с Федерацией футбола Казахстана и записала гимн для «Астаны»