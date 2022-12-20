Тяжеловес ACA Мухумат Вахаев поделился мнением о женщинах в ММА.

«Что женщины спортом занимаются, это нормально. Может, есть какая-то мужская ревность к женщинам. Хотелось бы, чтобы женщины всегда хорошо выглядели и на кухне нас встречали.

В моем понимании это не их работа – в спорте где-то там морду набивать. На кухне, милые слова, милая внешность, короче, все такое. Не ваше это», – считает Вахаев.

23 декабря на ACA 150 Вахаев подерется с Евгением Гончаровым.

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