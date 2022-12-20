Саид Нурмагомедов: «Понимаю, что сейчас мне нужно быть активнее в медиапространстве. Скоро мы начнем работать над этим»

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Саид Нурмагомедов прокомментировал победу над Сайдиокубом Кахрамоновым на UFC Vegas 66.

«Я не очень доволен своим выступлением, если честно. В первом раунде все шло не так, как я хотел. Я очень устал. Закинул гильотину, но не смог удержать. Все что не так. Во втором раунде я нашел свой ритм и смог диктовать темп боя сопернику.

Этот год сложился для меня удачно. Я провел три боя. В следующем году также планирую три или четыре выступления. Если предоставится возможность, то я бы вернулся в октагон уже в начале марта. Такой у меня план.

Мне хочется подраться с кем-нибудь из топ-10, хотя в нашем дивизионе и парни из топ-15 являются очень сильными бойцами. Каждый из них заслуживает больших боев.

Я понимаю, что сейчас мне нужно быть активнее в медиапространстве. Скоро мы начнем работать над этим», – сказал Нурмагомедов.

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