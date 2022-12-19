Дмитрий Бивол рассказал, что нужно делать для успеха в боксе: «Не имеет значения, как сильно ты способен ударить, если не можешь попасть в цель»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол назвал два ключевых фактора для успеха в боксе.
«Несмотря на то, что бокс похож на спорт, в котором важна физическая мощь, его ключевыми факторами являются ритм и точность.
Не имеет значения, как сильно ты способен ударить, если не можешь попасть в цель», – написал Бивол.
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