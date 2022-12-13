Дмитрий Бивол признан боксером года по версии WBA

Чемпион в полутяжелом весе признан Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) боксером года.

«От имени Всемирной боксерской ассоциации за то, что вы доказали на ринге, но не только в этом году, а и в предыдущие годы, за ваши упорные усилия и целеустремленность, за все, что вы сделали для нас, за то, что вы представляли нас в ранге чемпиона мира, я награждаю вас,

Дмитрий, от имени дирекции и всей семьи WBA, званием боксера года по версии WBA в 2022 году», – сказал президент WBA Хильберто Мендоса.

«Я очень рад быть частью WBA. WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул WBA. Большое спасибо! И большое спасибо моей команде! Попытаюсь сделать все, что в моих силах, в 2023 году и в последующие годы», – сказал Бивол.

В 2022-м россиянин дважды защитил пояс WBA: в мае победил единогласным решением судей Сауля Альвареса, а в ноябре одержал победу над Хильберто Рамиресом.

Бой Бивола и Бетербиева может пройти в конце 2023 года

Бивол про реванш с Канело: «Предпочитаю подраться еще за один пояс. Пояса важнее, чем деньги»