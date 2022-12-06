Дмитрий Бивол: «Возможно, в следующем году я добьюсь всего и уйду. Может быть, я буду выступать еще пять лет. Не хочу драться в 40 лет»

31-летний чемпион WBA в полутяжелом весе рассказал, когда может завершить карьеру профессионального боксера.

«Если говорить о годах, то я не знаю. Но я хочу думать об ощущениях и моем потенциале. Возможно, в следующем году я добьюсь всего и уйду. Может быть, я буду выступать еще пять лет. Не хочу драться в 40 лет, если честно.

Я все еще получаю удовольствие и по-прежнему живу в ринге. Когда мой тренировочный лагерь и бой заканчиваются, я чувствую, что нужно расслабиться.

Я отдыхаю несколько недель и понимаю, что мне что-то необходимо. Мне нужно снова тренироваться, найти цель и соперника», – сказал Бивол.

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