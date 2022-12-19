Фахретдинов после победы на UFC Vegas 66: «Пришло время новых героев для UFC»

Российский боец Ренат Фахретдинов прокомментировал победу над Брайаном Баттлом на UFC Vegas 66.

«Меня не удивило, как он держался в стойке. Но навыки защиты в партере меня удивили. Чувствую себя хорошо, получаю бои почаще. Я мечтал выступать в UFC, так что я рад нынешней ситуации.

В UFC выступает много настоящих воинов. Таких, например, как Брайан Баттл, который принял бой со мной. Думаю, здесь много храбрых парней.

Пришло время новых бойцов, новых героев для UFC. Пора выбить из топ-15 всех ветеранов. Я займусь зачисткой своими руками», – сказал боец.

Фахретдинов победил Баттла единогласным решением судей.

UFC Vegas 66: Царукян победил Исмагулова, Стриклэнд проиграл Каннониру и другие результаты