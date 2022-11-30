Диаз официально ушел из UFC. Менеджер обещает бои Нейта в 2023-м по боксу

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Нейт Диаз официально исключен из ростера промоушена.

Последний поединок Диаз провел 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе, где в главном событии победил сабмишеном в четвертом раунде Тони Фергюсона.

У UFC был эксклюзивный трехмесячный период для переговоров с Диазом, срок которого истекал 9 декабря. Теперь UFC уведомил команду Нейта об отказе от переговорного периода и американец стал свободным агентом.

«Нейт будет выбирать самые большие бои из возможных, но его по-прежнему интересует завершение трилогии с – в этом смысле ничего не изменилось.

В 2023 году вы увидите несколько боев Нейта, в том числе в боксе», – сказал менеджер Зак Розенфилд.

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