Канело про победу Аргентины в финале ЧМ-2022: «Они это заслужили»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес отреагировал на победу сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.

«Поздравляю Аргентину. Они это заслужили», – написал Канело.

По ходу ЧМ-2022 в Катаре разгорелся скандал. Мексиканскому боксеру не понравилось поведение Лионеля Месси в раздевалке сборной Аргентины после победы над Мексикой (2:0). Аргентинец якобы откинул лежащую на полу игровую футболку мексиканцев.

Канело извинился перед Месси и Аргентиной: «Меня захлестнули страсть и любовь к Мексике»

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