Дацик обвинил Исмаилова в срыве их боя: «Если моя холхозочка найдет его челюсть, то он упадет и его эпоха закончится»
Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик похвалил Магомеда Исмаилова за выступление в бою с Александром Шлеменко.
«Конечно, мне бы хотелось подраться с Магой. В принципе, в стойке, на руках он красиво отработал.
В боксе Мага вырос, он классный боксер и перебоксировал Шлеменко. Почему не состоялся наш бой?
Как всегда, Мага – профессионал, и он понимает, что если моя холхозочка найдет его челюсть, то он упадет и его эпоха закончится.
Мага опасается этого, поэтому попросил такие деньги, которые наши промоутеры пока не могут найти и предложить, чтобы заинтересовать его», – сказал Дацик.
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