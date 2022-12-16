Долидзе – о Перейре: «У него сильная ударка, но нужно увидеть его против борца»

Теги UFC средний вес (MMA) Роман Долидзе Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый средневес UFC Роман Долидзе заявил, что не сформировал позицию о действующем чемпионе дивизиона Алексе Перейре.

«Насчет Перейры я пока ничего не могу сказать, надо еще посмотреть пару боев его.

Я понимаю, что у него очень сильная ударка, но надо увидеть, как он будет сражаться с борцами», – сказал Долидзе.

Долидзе – о поединке с Веттори: «Как только мне предложили, сразу возникло желание сразиться»

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