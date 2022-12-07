Стрикленд заявил, что не стал бы ничего менять в реванше с Перейрой: Алекс нокаутировал Шона в первом бою

Теги UFC средний вес (MMA) Шон Стрикленд Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый средневес UFC Шон Стрикленд признался, что не стал бы ничего менять в реванше против Алекса Перейры, несмотря на поражение нокаутом в первом бою.

«Этот парень чертовски сильно бьет. У этого ублюдка в руках динамит. Сейчас я должен одержать несколько побед, и надеюсь, что к тому времени, он еще будет чемпионом.

Перейра – очень большой боец, у которого в руках динамит. Я дам вам подсказку, как пройдет ваш бой с Перейрой.

Кому-то выключат свет и поверьте мне, именно вам. Я буду делать все то же самое. Просто постараюсь держать свою правую руку как можно выше», – сказал Шон.

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