Взвешивание UFC 282: Блахович легче Анкалаева и другие результаты
В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников UFC 282, который пройдет в ночь на 11 декабря.
В главном событии вечера состоится бой за вакантный титул в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем. Россиянин показал на весах 92,99 кг, поляк – 92,76 кг.
Результаты взвешивания:
Пэдди Пимблетт (70,76) — Джаред Гордон (70,53);
Сантьяго Понзиниббио (81,42) – Алекс Мороно (81,42);
Даррен Тилл (83,69) – Дрикус Дю Плесси (83,91);
Брайс Митчелл (66,22) – Илия Топурия (66,22).
Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца
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