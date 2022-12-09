Взвешивание UFC 282: Блахович легче Анкалаева и другие результаты

Теги UFC MMA Даррен Тилл Ян Блахович Магомед Анкалаев Джаред Гордон Брайс Митчелл Пэдди Пимблетт Илия Топурия UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников UFC 282, который пройдет в ночь на 11 декабря.

В главном событии вечера состоится бой за вакантный титул в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем. Россиянин показал на весах 92,99 кг, поляк – 92,76 кг. 

Результаты взвешивания:

Пэдди Пимблетт (70,76) — Джаред Гордон (70,53);

Сантьяго Понзиниббио (81,42) – Алекс Мороно (81,42);

Даррен Тилл (83,69) – Дрикус Дю Плесси (83,91);

Брайс Митчелл (66,22) – Илия Топурия (66,22).

Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца

Магомед Анкалаев и Ян Блахович провели дуэль взглядов перед UFC 282

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные