Нганну – об Анкалаеве: «Обычно люди сторонятся меня в зале, но только Магомед вызвал меня на 2 раунда»

Теги UFC Фрэнсис Нганну Ян Блахович Магомед Анкалаев UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну остался доволен выступлением Магомеда Анкалаева в титульном поединке за пояс в полутяжелом весе против Яна Блаховича.

«Обычно, когда люди находятся в тренировочном лагере, они держатся от меня подальше, но Анкалаев был единственным, кто вызвал меня на 2 раунда на прошлой неделе. Он действительно хочет этот титул», – написал Нганну в соцсетях.

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