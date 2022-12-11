Нганну – об Анкалаеве: «Обычно люди сторонятся меня в зале, но только Магомед вызвал меня на 2 раунда»

Чемпион UFC в тяжелом весе остался доволен выступлением в титульном поединке за пояс в полутяжелом весе против .

«Обычно, когда люди находятся в тренировочном лагере, они держатся от меня подальше, но Анкалаев был единственным, кто вызвал меня на 2 раунда на прошлой неделе. Он действительно хочет этот титул», – написал Нганну в соцсетях.

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