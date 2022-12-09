Крылов про бой Анкалаев – Блахович: «Где‑то я читал, что Ян неплохо дерется с левшами, может быть, это козырь для него»

Полутяжеловес UFC Никита Крылов поделился ожиданиями от боя за вакантный титул между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

«И думаю, и мне бы хотелось, и логично, что Магомед выглядит фаворитом в этом бою. Если учитывать обученность одного и второго, кондиции и показатели, способность побеждать на долгой дистанции, контроль, то шансы Блаховича довольно малы. Не абсолютный ноль, потому что есть у него возможность зацепить.

Где то я читал, что Ян неплохо дерется с левшами, может быть, это козырь для него. Как и тот факт, что Магомед может пропустить тяжелый удар. Вот это может дать возможность Яну победить», – считает Крылов.

Бой Анкалаева и Блаховича 11 декабря возглавит UFC 282 в Лас-Вегасе.

Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца

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