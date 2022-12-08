Блахович про бой с Анкалаевым: «Это подарок к Рождеству. Воспользуюсь шансом и снова стану чемпионом»

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Польский полутяжеловес Ян Блахович прокомментировал организацию титульного боя с Магомедом Анкалаевым за вакантный пояс UFC в полутяжелом весе.

«Это подарок к Рождеству. Мне нравится такой подарок. Я знал последним, что наш бой с Анкалаевым будет титульным. Я был в самолете, когда все произошло. Я не мог поверить сначала.

Думаю, что заслужил титульный бой еще после победы над Ракичем, но Прохазка решил провести реванш с Тейшейрой. Поэтому мне нужно было подождать, подраться еще раз.

Но Вселенная очень хорошо относится ко мне. Я желаю Иржи скорейшего выздоровления, но я воспользуюсь шансом и снова стану чемпионом», – сказал Блахович.

Бой Анкалаева и Блаховича состоится 11 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.

Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца

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