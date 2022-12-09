Бой Тима Цзю и Джермелла Чарло официально состоится 28 января в Лас-Вегасе

Бой между абсолютным чемпионом в первом среднем весе Джермеллом Чарло и претендентом на титул WBO Тимом Цзю официально анонсирован.

Поединок состоится 28 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «Michelob Ultra».

В последнем бою австралиец Цзю победил единогласным решением судей Терелла Гаушу. Чарло в последнем поединке одержал досрочную победу в десятом раунде в реванше с Брайаном Кастаньо.

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