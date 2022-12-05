Павлович – о победе над Туивасой: «Я никогда не готовлюсь к нокауту, но решил не упускать возможность»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Топовый тяжеловес UFC Сергей Павлович, нокаутировавший Тая Туивасу на 54-й секунде, признался, что не гнался за досрочным завершением поединка.

«Я никогда не готовлюсь к нокауту. Я всегда готовлюсь к полной дистанции поединка. В этом бою я увидел, что есть кое-что, чем я могу воспользоваться и решил не опускать возможность. Я заставил это работать», – сказал Павлович.

Павлович после победы над Туивасой: «Это было очень важный бой в моей жизни. Я был готов на все три раунда»

Видео нокаута в бою Павлович – Туиваса на UFC on ESPN 42

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