Павлович – о победе над Туивасой: «Я никогда не готовлюсь к нокауту, но решил не упускать возможность»

Топовый тяжеловес UFC Сергей Павлович, нокаутировавший на 54-й секунде, признался, что не гнался за досрочным завершением поединка.

«Я никогда не готовлюсь к нокауту. Я всегда готовлюсь к полной дистанции поединка. В этом бою я увидел, что есть кое-что, чем я могу воспользоваться и решил не опускать возможность. Я заставил это работать», – сказал Павлович.

Павлович после победы над Туивасой: «Это было очень важный бой в моей жизни. Я был готов на все три раунда»

Видео нокаута в бою Павлович – Туиваса на UFC on ESPN 42