Ган считает, что ему рано тренироваться в Дагестане: «Разница в уровнях огромная, там же настоящие борцы»
Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган, не отрицающий наличие пробелов в борьбе, заявил, что пока не готов тренироваться с дагестанскими спортсменами.
«Думаю, мне нужно будет сделать это после того, как я вырасту в своем зале, после того, как я подтяну борьбу с борцами из нашего зала, потому что у нас тут тоже много сильных борцов.
Сейчас ехать туда нет смысла, потому что разница в уровнях огромная. Там же настоящие борцы. Так что мне нужно выйти на новый уровень здесь перед тем, как отправиться туда. Но думаю, это вполне возможно. Это был бы отличный опыт», – сказал Ган.
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