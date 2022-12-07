Анкалаев – о возможном поединке с Немковым: «Мы дрались давно, тогда победил я. Навыки Вадима на высшем уровне»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев рассказал, чего бы ждал от поединка с Вадимом Немковым.

Напомним, что бойцы встречались в 2014 году в рамках чемпионата России по ММА, тогда сильнее оказался Анкалаев.

«Мы не можем ответить на вопрос, кто лучший полутяж в мире, пока не столкнемся. Мы с ним дрались давно, тогда выиграл я.

Сейчас время поменялось, он стал чемпионом , а я еще не стал. Но если стану чемпионом UFC, думаю, для российских ММА этот бой будет очень интересным.

Не только для российских, а, наверное, для всего мира. Но пока вперед забегать не будем.

Если оценивать навыки , то он очень хорош. И ударка, и борьба – все на высшем уровне», – сказал Магомед.

Анкалаев – о Немкове: «Вадим показал, что сейчас у него все на высшем уровне»