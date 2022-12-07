Анкалаев – о Немкове: «Вадим показал, что сейчас у него все на высшем уровне»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев высказался о чемпионе Bellator Вадиме Немкове. По мнению Анкалаев, его соотечественник может преуспеть в сильнейшей лиге мира.

«Действительно с Вадимом мы начинали в Союзе ММА России. Я очень за него рад, что он стал чемпионом Bellator. Я смотрел его последний бой, где он показал хорошую технику.

Я рад, что он чемпион. Если он захочет перейти в UFC, дорога будет ему открыта. Здесь он встретит новых соперников. Если захочет, добро пожаловать в UFC.

Он набрал все: ударку, борьбу. У него всегда была проблема с выносливостью, но сейчас с ней все нормально.

Он недавно дрался в пятираундовом бою с Кори Андерсоном, который постоянно задает темп, загоняет соперника. Но Вадим показал, что сейчас у него все на высшем уровне», – сказал Анкалаев.

Бой Немкова и Ромеро может быть перенесен. Россиянину нужно больше времени для восстановления после победы над Андерсоном