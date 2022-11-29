Чимаев обвинил Перейру во лжи: «Что за нахрен? Фейковый пояс, фейковый боец»

Теги UFC средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев отреагировал на слова чемпиона в среднем весе Алекса Перейры.

Ранее бразилец заявил, что был готов драться с Хамзатом в полутяжелом весе, однако швед отказался биться с Алексом без стоящего на конку титула.

«Что за нахрен? Я сам просил о бое в Бразилии. Фальшивый пояс, фальшивый тренер и фальшивый боец», – написал Хамзат в соцсетях.

Перейра назвал условие для боя с Чимаевым: Алекс не хочет защищать титул в этом поединке

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