Конор – о затянувшемся простое: «Марафон – не спринт. Взволнован перед возвращением»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор оставил очередной пост в соцсетях о возвращении в октагон.
Ирландец опубликовал фото из третьего боя против Дастина Порье, на котором Конор доносит до соперника левый боковой удар.
«Последний удар перед переломом. В этом весь я. Взволнован возвращением и желанием доказать, что с моей ногой все в порядке! Марафон – это не спринт», – написал Конор.
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