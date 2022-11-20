Конор – о затянувшемся простое: «Марафон – не спринт. Взволнован перед возвращением»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор оставил очередной пост в соцсетях о возвращении в октагон.

Ирландец опубликовал фото из третьего боя против , на котором Конор доносит до соперника левый боковой удар.

«Последний удар перед переломом. В этом весь я. Взволнован возвращением и желанием доказать, что с моей ногой все в порядке! Марафон – это не спринт», – написал Конор.

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