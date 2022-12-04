Кевин Холланд сломал руку в бою со Стивеном Томпсоном на UFC on ESPN 42
Американский средневес Кевин Холланд получил травму в бою со Стивеном Томпсоном на UFC on ESPN 42.
«Я пробил Стивена в первом раунде, и моя рука заболела. Так что, да… что есть, то есть. Томпсон оказался чуть быстрей, чем я думал, но в целом такого боя я и ожидал. Так что снимаю шляпу перед ним, перед его отцом и всеми, кто находится в его углу. Прекрасная команда», – сказал Холланд после боя.
Сообщается, что Холланд сломал руку еще в первом раунде. После поединка американец отправился в больницу для дальнейшего обследования.
Бой Холланда и Томпсона закончился победой Стивена после того, как тренеры Кевина приняли решение не продолжать поединок после четвертого раунда.
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