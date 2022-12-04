Павлович после победы над Туивасой: «Это было очень важный бой в моей жизни. Я был готов на все три раунда»

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал победу над .

«Друзья, всем большое спасибо. Хочу сказать Туивасе, что он хороший мужик. У меня к нему только большое уважение.

Если честно, я делаю большую работу, которую не видно. И хочу сказать всем спасибо, кто помогает и болеет за меня.

Я бонус заслужил? У меня последний раз его украли.

Я был готов на все три раунда. Это был очень важный бой в моей жизни.

Кого хочу следующего в соперники? Ну сейчас я хочу отдохнуть. Потом с командой обсудим», – сказал Павлович.

На UFC on ESPN 42 Павлович нокаутировал Туивасу на первой минуте боя.

Павлович нокаутировал Туивасу на первой минуте боя

Видео нокаута в бою Павлович – Туиваса на UFC on ESPN 42