Павлович после победы над Туивасой: «Это было очень важный бой в моей жизни. Я был готов на все три раунда»
Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал победу над Таем Туивасой.
«Друзья, всем большое спасибо. Хочу сказать Туивасе, что он хороший мужик. У меня к нему только большое уважение.
Если честно, я делаю большую работу, которую не видно. И хочу сказать всем спасибо, кто помогает и болеет за меня.
Я бонус заслужил? У меня последний раз его украли.
Я был готов на все три раунда. Это был очень важный бой в моей жизни.
Кого хочу следующего в соперники? Ну сейчас я хочу отдохнуть. Потом с командой обсудим», – сказал Павлович.
На UFC on ESPN 42 Павлович нокаутировал Туивасу на первой минуте боя.
Павлович нокаутировал Туивасу на первой минуте боя
Видео нокаута в бою Павлович – Туиваса на UFC on ESPN 42
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