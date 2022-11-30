Александр Емельяненко: «У Кадырова поясов 50, наверное, если не больше. Давно с ним не общался»

Российский боец рассказал об отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

— У вас же есть чемпионский пояс PRO FC, где он сейчас хранится?

— Я не знаю. Я какие-то пояса Рамзану подарил. Все бойцы, которые у него там раньше занимались, пояса ему дарят, побеждают. Заходишь – у него столько поясов... Я в жизни ни у кого столько не видел. Поясов 50, наверное, если не больше. И все такие хорошие.

— Вы сейчас с ним общаетесь?

— Давно не общаемся. Есть у нас, так, общие знакомые. «Как дела?» спрошу, не знаю, интересуется он, не интересуется. У него своя жизнь, у меня своя жизнь.

Всю жизнь общаться с одним человеком невозможно. Я жил в Чечне, мы общались, я уехал в Москву, у меня круг общения поменялся.

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