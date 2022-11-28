Где смотреть бой Фьюри — Чисора 3 реванш: во сколько прямая трансляция 4 декабря за титул WBC

Вечером 3 декабря на арене «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне, Великобритания состоится 12-раундовый бой в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира по версии WBC.

Тайсон Фьюри — британский боксер (тяжелый вес). В течение 13 лет он является профессиональным боксером, за это время на счету спортсмена 32 победы и 1 ничья. Фьюри является действующим чемпионом WBC в тяжелой весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 23 апреля этого года против Диллиана Уайта. В этом бою Тайсон Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Дерек Чисора — британский боксер, выступающий в тяжелом весе. На протяжении 15 лет выходит на ринг как профессиональный боксер, а сейчас в его активе 33 победы и 12 поражений. Предыдущий бой был проведен 9 июля этого года, его противником был Кубрат Пулев. В этой схватке Дерек Чисора одержал победу раздельным решением судей.

Где смотреть бой Фьюри – Чисора 3

начало в 23:00 по мск

трансляция будет доступна на ESPN+

на BT Sport Box Office

в России официальной трансляции боя не будет

Во сколько бой Фьюри – Чисора 3

Кард турнира Фьюри – Чисора 3

Прогноз на бой Фьюри – Чисора 3

Коэффициенты на бой Фьюри – Чисора 3