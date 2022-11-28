Во сколько бой Тайсон Фьюри — Дерек Чисора 3, реванш: время начала боя 4 декабря

В субботу 3 декабря состоится 12-раундовый бой в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне, Великобритания. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC.

Тайсон Фьюри — британский боксер (тяжелый вес). В течение 13 лет он является профессиональным боксером, за это время на его счету 32 победы и 1 ничья. Фьюри является действующим чемпионом WBC в тяжелой весовой категории. Крайняя схватка бойца состоялась 23 апреля этого года против Диллиана Уайта. В этом бою Тайсон Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Дерек Чисора — британский боксер, выступающий в тяжелом весе. В 2007 году начал свою профессиональную карьеру боксера, а сейчас в его активе 33 победы и 12 поражений. Предыдущий бой был проведен 9 июля этого года, его противником был Кубрат Пулев. В этой схватке Дерек Чисора одержал победу раздельным решением судей.

Во сколько смотреть бой Фьюри – Чисора 3

начало бойцовского вечера в 23:00 по мск

трансляция будет доступна на ESPN+

на BT Sport Box Office

Где смотреть бой Фьюри – Чисора 3

Прогноз на бой Фьюри – Чисора 3

Коэффициенты на бой Фьюри – Чисора 3

Кард турнира Фьюри – Чисора 3